Boris Johnson propõe retirar “backstop” do acordo do Brexit

Boris Johnson propôs a Bruxelas remover o chamado “backstop” do acordo de negociação do Brexit. Numa carta enviada ao presidente da Comissão Europeia, diz que o problema deve ser discutido apenas depois de 31 de outubro.

O primeiro ministro britânico lembra que o “backstop” já foi rejeitado três vezes no parlamento e que a proposta não traz benefícios para nenhuma das partes.

A fronteira entre as Irlandas tem sido uma parte controversa das negociações, isto porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido que está de saída, ao contrário da República da Irlanda, que vai permanecer na União Europeia.