Merkel pede que UE se mantenha unida face à nova proposta para o Brexit

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje que os parceiros europeus devem manter-se "unidos" face ao novo "compromisso" proposto por Londres e que visa evitar um 'Brexit' sem acordo.

"É muito importante para nós permanecermos unidos", os 27 Estados membros da União Europeia, considerou Merkel durante uma conferência de imprensa em Berlim com o primeiro-ministro holandês, Mark Rute.

"Analisaremos atentamente as propostas" do Reino Unido, afirmou, precisando "nada poder dizer" sobre elas neste momento.Adiantou que o francês Michel Barnier, negociador chefe da UE, tem pleno apoio dos Estados membros.

"Confiamos em Michel Barnier e falaremos (das propostas) mais tarde", disse.

O governo britânico divulgou hoje a sua proposta de compromisso em relação à fronteira irlandesa para evitar uma saída da União Europeia sem acordo a 31 de outubro, permitindo, segundo Londres, que não haja controlos alfandegários na fronteira.

O plano, que substitui o controverso 'backstop' do anterior acordo, prevê que a Irlanda do Norte pertence à mesma zona aduaneira que o resto do Reino Unido, mas que mantém os regulamentos da UE durante um período de transição.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, advertiu hoje perante os militantes do seu Partido Conservador, no último dia do congresso da formação em Manchester (noroeste de Inglaterra), que caso o seu plano seja rejeitado o Reino Unido sairá da União a 31 de outubro "aconteça o que acontecer".

A chanceler alemã disse ainda que ela e Rutte esperam um "'Brexit' ordenado", mas que os dois países estão "preparados" se as tentativas para tal falharem.

Lusa