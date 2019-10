Tribunal escocês recusa forçar Boris Johnson a cumprir lei para pedir adiamento

O Tribunal de Sessão escocês decidiu hoje contra uma ação para forçar o primeiro-ministro a adiar o 'Brexit' se falhar um entendimento com Bruxelas até nas próximas duas semanas.

O juiz Paul Cullen, do tribunal de última instância da Escócia, o Tribunal de Sessão [Court of Session] , considerou que não é "necessário nem apropriado" tomar uma posição.

A deliberação, lê-se nas conclusões, foi tomada tendo em conta que "seria destrutivo para um dos princípios centrais das regras constitucionais e confiança mútua que são os alicerces da relação entre a justiça e a Coroa o primeiro-ministro voltar atrás no que foi dito em tribunal que o primeiro-ministro pretende fazer".

Na semana passada, documentos apresentados pelos advogados do governo, este compromete-se a cumprir uma lei aprovada em setembro e "enviar uma carta na forma estabelecida o mais tardar 19 de outubro", tal como está previsto na legislação.

A "Lei Benn", oficialmente designada por a Lei de Saída da UE (n ° 2), mas batizada com o nome do deputado trabalhista e primeiro signatário do texto Hilary Benn, exige que Johnson peça à UE que adie o 'Brexit' se o Reino Unido não conseguir sair com um acordo no final de outubro.

O primeiro-ministro é obrigado a pedir uma extensão do processo do 'Brexit' por mais três meses, até 31 de janeiro, se não for alcançado um acordo até 19 de outubro nem autorizada uma saída sem acordo.Johnson tem dito repetidamente que o Reino Unido vai sair da UE no final do mês, com ou sem acordo, ao mesmo tempo que garante que o governo vai cumprir a legislação, a qual apelidou de "Lei da Rendição".

Para um dos advogados que desencadearam o processo, Jolyon Maugham, foi importante obter do governo a promessa de cumprir a lei.Mas, mesmo assim, considera que, mesmo assim, "agora existem riscos de um 'Brexit' ilegal que não existiriam se a decisão [Notes:hoje do tribunal] tivesse sido diferente".

Entretanto, o jornal Daily Telegraph noticiou que o primeiro-ministro estará a preparar a sua própria ação judicial no Tribunal Supremo para garantir que o Reino Unido pode deixar a União Europeia este mês sem acordo.Fontes governamentais não identificadas disseram ao diário que o primeiro-ministro está disposto a ir ao tribunal de última instância britânico para evitar a necessidade de escrever a carta a pedir um adiamento que considera "inútil".

Este plano surge apenas duas semanas depois que os juízes do Tribunal Supremo terem decidido por unanimidade que a decisão de Johnson suspender o Parlamento por cinco semanas era ilegal.

