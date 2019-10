Cinco ministros britânicos ameaçam demitir-se no caso de Brexit sem acordo

Cinco ministros britânicos ameaçam demitir-se se houver um Brexit sem acordo.

Segundo o jornal The Times, na lista de demissões estão a secretária de Estado da Cultura, Nicky Morgan, o ministro para a Irlanda do Norte, Julian Smith, o secretário de Estado da Justiça, Robert Buckland, o ministro da Saúde Matt Hancock e o procurador-geral Geoffrey Cox.

Um elemento do gabinete de Boris Johnson disse ao jornal que "um número muito grande" de deputados do Partido conservador demitir-se-á no caso de Brexit sem acordo.

Inicialmente previsto para 29 de março, atualmente o prazo estabelecido para o fim do processo de saída do Reino Unido da UE é 31 de outubro.