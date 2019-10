França acredita que o acordo para o Brexit "está na palma da mão" mas não é garantido

Um acordo sobre o Brexit "está na 'palma da mão', mas não é garantido" disse hoje o secretário de Estado francês para a Europa e Negócios Estrangeiros, Jean-Baptiste Lemoyone, a poucas horas do Conselho Europeu.



"Parece que há um acordo na 'palma da mão' , declarou Lemoyne a uma estação de televisão francesa.



"Nós esperamos um acordo, se viesse nas próximas horas seria perfeito", acrescentou.

Mesmo assim, o secretário de Estado para a Europa e Negócios Estrangeiros do Executivo de Paris sublinhou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem de posteriormente negociar com o partido Unionista da Irlanda do Norte, o "que não é fácil".



Lemoyne falava após a rejeição, pelo partido Unionista que faz parte da coligação que compõe o governo conservador britânico, da proposta de compromisso apresentada por Boris Johnson.



"Já vimos no passado que a posição de um governo não é forçosamente a mesma do Parlamento" disse ainda Lemoyne para quem "não é de excluir" a realização de um novo Conselho Europeu antes do dia 31 de outubro, a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Lusa