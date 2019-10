A porta para o Reino Unido regressar à União Europeia estará "sempre aberta", afirmou esta o presidente do Conselho Europeu, uma declaração prontamente corroborada pelo primeiro-ministro irlandês.

Antes de um jantar em que a discussão sobre a eventual abertura das negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia poderá ser o 'prato mais indigesto', Donald Tusk demonstrou que o Reino Unido terá sempre um 'tratamento' especial (e preferencial) por parte dos 27.

"Se os nossos amigos britânicos decidirem voltar um dia, a nossa porta estará sempre aberta", declarou após anunciar que os 27 endossaram o acordo revisto para a saída do Reino Unido do bloco comunitário e aprovaram a declaração política, também ela reformulada, que regerá a futura relação entre

Ao seu lado, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, aproveitou a deixa para manifestar a mesma disponibilidade para acolher novamente o país vizinho.

"Lamento que o Reino Unido deixe a União Europeia. É como um velho amigo que vai partir numa aventura sem nós e esperamos que lhes corra bem. Penso que haverá sempre um lugar à mesa para o Reino Unido se decidir voltar", ilustrou.

As declarações dos dois políticos adquirem particular relevância numa altura em que a UE não consegue chegar a um consenso sobre a abertura das negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia, recomendada pela Comissão Europeia em finais de maio e pelos líderes de todas as instituições, incluindo o presidente do Conselho Europeu, no início de outubro.

O tema vai estar em discussão no jantar dos chefes de Estado e de Governo, que decorre neste momento na sede do Conselho Europeu. A França tem sido o país a por mais entraves à abertura deste processo.



Lusa