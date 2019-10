Probabilidade de Brexit com acordo sobe para 65%

O acordo ainda tem de passar no crivo do parlamento britânico, mas a hipótese de uma saída ordenada está a ganhar força nos mercados. O Goldman Sachs já melhorou as estimativas e aposta num "divórcio amigável", assinado antes da data limite de 31 de outubro.

O banco de investimento norte-americano dá agora uma probabilidade de 65% à saída com acordo, sendo que antes da cimeira estava nos 60.

Já a probabilidade de o acordo falhar baixou dos 15 para os 10% e manteve a hipótese de o Brexit não chegar sequer a acontecer nos 25%.