Reino Unido vai sair da UE com o acordo de Boris Johnson

Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro britânico garantiu à Reuters que o Reino Unido vai sair da União Europeia nos termos do acordo de Boris Johnson, mesmo que o Parlamento tenha complicado o calendário do Brexit.

"Isto acaba com a nossa saída com o acordo do primeiro-ministro", afirmou sob anonimato. "Vamos sair com um acordo, o acordo do primeiro-ministro", reiterou.

Questionada sobre qual a data de saída, tendo em conta que o prazo limite é 31 de outubro, a fonte disse: "o Parlamento retomou o controlo".

Então haverá eleições antes do Natal? "Talvez", disse a fonte. "Veremos".

Boris Johnson está no cargo por garantir que o Brexit será efetivado a 31 de outubro, depois de a sua antecessora Theresa May ter sido forçada a abandonar o cargo. O Parlamento rejeitou três vezes o acordo de May.

Mais de três anos depois de um referendo com 52% a favor da saída da UE contra 48% que preferiam permanecer, vários adiamentos depois, o Reino Unido continua sem saber quando se efectivará de facto o Brexit, à espera que a UE diga quantas mais extensões concederá.

Depois de Johnson ter conseguido um acordo com Bruxelas há uma semana, na terça-feira o Parlamento britânico votou 329 a favor e 299 contra a legislação que vai regulamentar o Brexit, mas chumbou o calendário.

Johnson disse então que cabe agora à UE decidir se quer continuar a adiar o Brexit e por mais quanto tempo.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aconselhou os 27 Estados-membros a apoiarem mais uma extensão. Recomendação que deverá ser acatada.