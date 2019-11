Von der Leyen considera que "choque do Brexit" reforçou a União Europeia

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou esta sexta-feira que o "choque do 'Brexit'" reforçou a União Europeia (UE).

"Por paradoxal que pareça, o choque do 'Brexit' reforçou a nossa união. Porque nos mostrou não só o que significa deixar a UE, mas também que cada país ganha em fazer parte da UE".

"Com todas as diferenças que temos, os 27 estão unidos nas negociações do 'Brexit'. Sem cinismo, sem maldade, numa posição comum consolidada", frisou.

Von der Leyen repetiu que todos os 27 lamentam a saída do Reino Unido da UE e assegurou que, no entanto, "a experiência do 'Brexit' mostrou a muitos dos que duvidavam da UE [os benefícios] que têm na UE".

Lusa