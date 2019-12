Boris Johnson quer proibir por lei prolongamento do período de transição pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer proibir por lei qualquer prolongamento para além de 2020 do período de transição após o Brexit em 31 de janeiro, adiantou hoje uma fonte do governo.

"O nosso programa indicou claramente que não prolongaríamos o período de transição e a nova lei que implementa o acordo de saída vai proibir legalmente o governo de aceitar qualquer extensão", vincou hoje a fonte do governo.

A medida deverá ser inserida na legislação que regula o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) que o governo quer submeter ao parlamento na sexta-feira.

"Na semana passada, o público votou num governo que concretizaria o 'Brexit' e permitiria que este país avançasse. E é exatamente isso que planeamos fazer esta semana", afirmou a mesma fonte.

No programa eleitoral do Partido Conservador, que ganhou as eleições da passada quinta-feira com uma maioria absoluta de 365 deputados, está escrito que o processo de aprovação da legislação começaria antes do Natal para garantir a saída a 31 de janeiro.

O programa refere também que o Reino Unido não iria estender o período de implementação, também conhecido por período de transição, em que o Reino Unido continua a aplicar as regras europeias, incluindo a liberdade de circulação, a ter acesso ao mercado único.

Durante esses onze meses, Londres e Bruxelas vão negociar um novo acordo de comércio livre e cooperação entre as duas partes, mas vários analistas e até o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, admitiu ser "pouco realista" concluir tudo naquele prazo.

O período de transição pode ser prorrogado por até dois anos, a fim de evitar uma rutura drástica e caótica das relações económicas se as duas partes não concluírem as negociações.

O pedido tem de ser apresentado por Londres até 01 de julho de 2020.

Um porta-voz do governo já reiterou a intenção do primeiro-ministro, Boris Johnson, de alcançar um acordo de livre comércio semelhante ao celebrado entre a UE e o Canadá, o que implicaria menos alinhamento regulatório.

O responsável do Partido Trabalhista pelas questões do "Brexit", Keir Starmer, qualificou a medida como "perigosa e irresponsável" e acusou Johnson de pôr em risco postos de trabalho se as negociações não forem concluídas a tempo, o que resultaria numa saída sem acordo.

O Partido Trabalhista continua a ser o principal partido da oposição, tendo eleito 203 deputados.