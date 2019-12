Portugal é o 3.º país do mundo com mais emigrantes registados no Reino Unido

O Jornal de Notícias de hoje cita as estatísticas do Governo britânico que confirmam uma inversão no número de emigrantes portugueses registados na Segurança Social britânica no último trimestre do ano passado.

Nos últimos12 meses, mais de 23.500 portugueses registaram-se nos serviços sociais britânicos - um aumento de 27% quando comparado com o período homólogo, que não chegou aos 18.500 portugueses inscritos no ano anterior.

Portugal volta assim a surgir como o país da União Europeia e o terceiro do Mundo com a mais elevada taxa de crescimento de registos no Reino Unido.