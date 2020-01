Boris Johnson quer lançar crowdfunding para que Big Ben toque a 31 de janeiro

O primeiro-ministro britânico quer que a data de saída do Reino Unido da União Europeia seja assinalada com o toque do Big Ben. Para isso, pretende lançar uma recolha de fundos, que assegure o financiamento desse momento simbólico.

O sino instalado na torre do relógio do Palácio de Westminster está a ser restaurado e os trabalhos estão avaliados em cerca de 500 mil libras, quase 600 mil euros. Boris Johnson admite, por isso, lançar uma operação de "crowdfunding" que permita reunir o montante necessário para assegurar que o sino do Big Ben poderá tocar na noite de 31 de Janeiro.