Brexit já custou mais 150 mil milhões de euros à economia britânica

A saída do Reino Unido da União Europeia já custou à economia britânica mais de 150 mil milhões de euros. O valor é avançado pela Bloomberg, que admite que até ao final deste ano, os custos do Brexit podem ultrapassar os 230 mil milhões de euros.



O estudo da agência de informação económica compara o desempenho do Reino Unido com o dos restantes países do G7, concluindo que a economia britânica cresceu menos 3% do que teria crescido caso tivesse decidido manter-se na União Europeia.

O economista da Bloomberg para o Reino Unido, autor do estudo, alerta ainda que é provável que os custos anuais do "divórcio" continuem a aumentar.