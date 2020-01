"Brexit - It's Time", último dia do Reino Unido na UE

Hoje é o último dia do Reino Unido na União Europeia, quase 4 anos depois do referendo que ditou o Brexit. A saída acontece quando for meia-noite em Bruxelas, 23h00 em Londres e em Lisboa. Começa depois um período de transição, que vai durar até ao final do ano, como explica o correspondente da SIC Emanuel Nunes, que dá também conta das primeiras páginas dos principais jornais britânicos.