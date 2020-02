O momento da contagem decrescente para o Brexit

O Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia. A saída aconteceu esta sexta-feira às 23h00, cerca de quatro anos depois do referendo.

No centro de Londres milhares de britânicos juntaram-se para assinalar o momento simbólico. Em clima de euforia, com bandeira e cânticos, saudaram este virar de página na história do país.

Um relógio projetado no número 10 de Downing Street fez a contagem decrescente até ao momento da saída.

Para o Reino Unido foram 47 anos de União Europeia.

Depois do referendo de 2016 e sucessivos adiamentos, o Brexit, que levou à queda de dois primeiros-ministros, é oficial. Os efeitos só devem começar a sentir-se daqui a uns meses.

