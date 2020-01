Parlamento Europeu diz adeus ao Reino Unido

O momento de descida da bandeira em frente ao edifício do Parlamento Europeu estava previsto para as 24h00 de Bruxelas (23h00 em Lisboa e em Londres), mas acabou por acontecer por volta das 19h00.

O símbolo do Reino Unido foi retirado lentamente e posteriormente substituído pela bandeira da União Europeia, que perde "simbolicamente" uma estrela.

A imagem do primeiro país a abandonar o projeto europeu também foi removida do Conselho Europeu, onde se reuniam os ministros britânicos e o primeiro-ministro com os restantes homólogos da União Europeia.

Na embaixada do Reino Unido para União Europeia em Bruxelas, a bandeira britânica continua a voar no mastro, mas o círculo de 12 estrelas sobre fundo azul sai.

Algumas das bandeiras que estão no interior dos edifícios só vão ser retiradas na segunda-feira.

