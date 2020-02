Se o Brexit foi difícil, a futura relação entre Reino Unido e UE não será mais fácil de negociar

Bruxelas está disposta a oferecer um acordo de comércio livre único e ambicioso com zero quotas, zero taxas alfandegárias. Mas impõe condições.

O tempo é outro problema.

Boris Johnson quer tudo negociado e ratificado até ao final do ano.

Michel Barnier promete negociar de boa fé, mas avisa: depressa e bem não será fácil.

Sair sem acordo de comércio livre abriria nova porta para a incerteza. Numa relação que deverá também incluir uma cooperação estreita em matéria de segurança e defesa.

As linhas negociais apresentadas hoje pela Comissão Europeia terão agora de ser validadas pelos 27 Estados membros para que, em março, as negociações possam arrancar a sério.