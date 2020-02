Boris Johnson quer acordo comercial com UE semelhante ao do Canadá

Se o Brexit foi difícil, a futura relação com o Reino Unido não será mais fácil de negociar. O primeiro-ministro britânico Boris Jonhson quer um acordo parecido ao do Canadá. Mas Bruxelas propõe um acordo mais ambicioso e impõe condições. As pescas são uma das áreas sensível.

