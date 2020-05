Terminou mais uma ronda de negociações entre a União Europeia e o Reino Unido.

Para o negociador europeu Michel Barnier foi decepcionante. Os dois blocos continuam longe de um acordo comercial e de parceria.

Sem um entendimento e sem um pedido de Londres para prolongar o período de transição, o Reino Unido arrisca sair do Mercado Único de forma caótica, no final do ano.