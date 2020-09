Braço-de-ferro entre Reino Unido e UE. Bruxelas ameaça com processo judicial

Mantém-se o braço de ferro entre a União Europeia e o Reino Unido.

O Governo britânico recusou o ultimato da União Europeia, que ameaçou levar o caso para os tribunais e exigiu um recuo em relação à legislação até ao final do mês.

Londres reforçou a determinação de alterar partes do Acordo de Saída, assinado em janeiro, sobre a fronteira entre as duas Irlandas.

As negociações vão ser retomadas na próxima semana em Bruxelas. O Reino Unido tinha estabelecido que o acordo devia estar completo até 15 de outubro.

O vice-presidente do Parlamento Europeu Pedro Silva Pereira disse, na SIC Notícias, que a União Europeia mantém as condições. E espera que Boris Johnson recue em relação à legislação que pretende alterar partes do Acordo de Saída, assinado em janeiro.