Brexit. Charles Michel afirma que União Europeia quer acordo "mas não a qualquer preço"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou esta quinta-feira, em entrada para a cimeira europeia, que a União Europeia (UE) "quer um acordo com o Reino Unido, mas não a qualquer preço".

"Queremos um acordo, mas não um acordo a qualquer preço, porque consideramos que garantir a integridade do mercado único, é uma questão de justiça, garante a proteção de empregos na Europa e permite que se crie uma concorrência leal e justa entre as empresas europeias e britânicas", referiu Charles Michel. "Vamos continuar a negociar com o Reino Unido - são negociações difíceis, temos todos consciência disso - e vamos ter a oportunidade, hoje, de discutir a questão com os outros líderes europeus", apontou o presidente do Conselho Europeu.