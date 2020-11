Vitória de Biden pode influenciar negociações do Brexit, diz ministro irlandês

A vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas pode ter impacto numa semana crucial de negociações do Reino Unido com a União Europeia relativas ao Brexit, depois do democrata se ter posicionado recentemente em apoio da Irlanda.

O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês classificou Joe Biden como um “verdadeiro amigo da Irlanda”, que a meio da sua campanha eleitoral se posicionou de forma muito clara sobre a necessidade de prevenir uma fronteira comercial devido ao Brexit.

“Donald Trump e Boris Johnson tinham uma relação próxima e houve muitas conversas sobre um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido”, disse Simon Coveney à RTE, acrescentado que “agora que Joe Biden será o próximo Presidente, haverá certamente um período de reflexão em Downing Street para garantir que a situação na Irlanda é prioritária”.

Impasse continua nas negociações do acordo comercial para o pós-Brexit

O impasse nas negociações do acordo comercial para o pós-Brexit continua e o primeiro-ministro britânico já avisou que o país se deve preparar para uma saída sem acordo.

Se não houver acordo, a partir de 1 de janeiro, as relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia passam a ser reguladas pelas regras da Organização Mundial do comércio.