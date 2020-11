Número de britânicos residentes em Portugal dispara desde o Brexit 

O número de britânicos residentes em Portugal disparou 111% desde o referendo do Brexit.

As contas foram feitas pelo Diário de Notícias, que apurou que este ano, entre janeiro e outubro, foram emitidos quase 6.500 novos títulos de residência.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a partir de 1 de janeiro de 2021, quem quiser ficar por terras lusas tem de se apressar a tratar da burocracia As autoridades portuguesas e britânicas admitem que sejam mais, os britânicos a morar em Portugal e, por isso, alertam para a urgência em tratar da burocracia até ao final do ano.

A legalização das cartas de condução, o estatuto de residente, o registo no Serviço Nacional de Saúde e o passaporte estão no topo das prioridades, para quem se quiser manter no país a partir de janeiro.