O Governo de Boris Johnson aceitou deixar cair as partes polémicas da nova lei do mercado interno britânico, que violavam o acordo de saída assinado com a União Europeia.

Bruxelas espera que isso ajude a fechar também um acordo de comércio.

Esta terça-feira, Boris Johnson vai a Bruxelas encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia.