Merkel sobre Brexit: "A integridade do mercado único da UE deve ser preservada"

A chanceler alemã, Angela Merkel, traçou esta quarta-feira uma linha vermelha nas negociações sobre o Brexit.

Merkel diz que continuam os esforços para chegar a um acordo, mas a integridade do mercado europeu não pode ser posta em causa.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johson, reúne esta quarta-feira com a Presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas. Antes do encontro, Boris Johson avisou que nenhum líder britânico poderia aceitar as exigências da União Europeia.

Os dois lados esperam concluir um acordo de comércio na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.