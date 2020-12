Acordo pós-Brexit. Costa rejeita negociações paralelas com Boris Johnson

António Costa diz que ainda há vontade e espaço para fechar um bom acordo de comércio com o Reino Unido. Mas para o primeiro-ministro, o sucesso da negociação passa também por manter a unidade a 27 e por evitar conversas e negociações paralelas com Boris Johnson.

"A chave para o sucesso desta negociação é a capacidade de nos mostrarmos unidos, de evitar qualquer negociação bilateral, mantendo uma só negociação conduzida pela Comissão", disse.

Resposta também às sugestões recentes do primeiro-ministro britânico, de passar para o plano político o que não consegue resolver nas negociações técnicas. António Costa considera que "não é altura de mudar de método, é altura de fechar um acordo".

Em entrevista a um grupo de correspondentes em Bruxelas, que inclui a SIC e o Expresso, o primeiro-ministro vê como um bom sinal que as negociações não tenham terminado no domingo por falta de acordo.

Costa não quer uma parceria a qualquer preço, mas admite que o custo de uma saída caótica dos britânicos do mercado interno é elevado. Quanto ao prazo limite para um entendimento, diz que é à meia-noite de 31 de dezembro.

A saída do Reino Unido da União Europeia

O Reino Unido abandonou a UE em 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31 de dezembro. Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.