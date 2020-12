Brexit. Britânicos que vivem em Portugal elogiam simplificação da troca de documentos

A duas semanas da saída do reino Unido da União Europeia, os britâncios que vivem em Portugal elogiam a forma como o país simplificou o processo de troca de documentos de residência.

Desde esta segunda-feira que é possível tratar da troca de documentos online no Portal Brexit (brexit.sef.pt).

A necessidade de trocar o atual documento por um estatuto de residente ao abrigo do Acordo de Saída faz parte de uma campanha lançada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pela Embaixada do Reino Unido em Lisboa, cuja segunda fase começa hoje, e visa proteger os direitos após o fim do período de transição.

Está também disponível uma linha telefónica e um endereço e-mail para questões relacionadas com a saída do Reino Unido da União Europeia

Vivem em Portugal cerca de 50 mil britânicos.