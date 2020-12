Brexit. Caos no acesso ao canal da Mancha e milhares de contentores acumulados nos portos

Nas últimas semanas, têm aumentado as dificuldades na travessia do canal do Mancha.

Há filas junto aos portos de Calais e Dover, com centenas de camiões, e milhares de contentores acumulados.

Os efeitos da pandemia e ao receios do Brexit têm causado graves probelmas na circulação de mercadorias. Os empresários britânicos aumentaram as encomendas devido ao receio que os preços aumentem a partir de janeiro.

Faltam 16 dias para o fim do período de transição e ainda não há acordo de comércio livre. Pescas, regras de concorrência e resolução de conflitos jurídicos são os principais entraves.