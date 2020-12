A fronteira entre França e Reino Unido mantém-se praticamente parada nos dois sentidos e as filas de ambos os lados crescem há dias.

Uma corrida ao abastecimento uma vez chegada a data efetiva do Brexit, a 1 de janeiro, é parte do problema.

Mas o todo inclui outras duas causas: a diminuição do número de ferries com a pandemia, o que não ajuda a passar o Canal da Mancha mais rapidamente, e a nova variante do vírus identificado no Reino Unido, que está a bloquear as entradas em França.