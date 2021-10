Mais de 50 mil contentores retidos no principal porto do Reino Unido

O principal porto de mercadorias britânico tem milhares de contentores retidos ou desviados devido ao Brexit e à falta de camionistas.



A imprensa britânica fala em pelo menos 50 mil contentores retidos só em Felixstowe por onde passam 36 por cento de todos os produtos importados para o Reino Unido. Nesta fase são produtos para o Natal e para a Black Friday agora em novembro que estão em causa.

A Maersk, a maior empresa de transporte de contentores do mundo confirma que já está a desviar 1 em cada 3 navios do porto britânico.

Já há navios a serem descarregados noutros portos europeus como o holandês de Roterdão, ou o de Antuérpia na Bélgica.

O Brexit e a pandemia retiraram milhares de motoristas do Reino Unido e estão a a provocar uma crise no abastecimento, desde logo nos combustíveis e no transporte de mercadorias.