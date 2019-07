Facebook multado em 5 mil milhões de euros no caso Cambridge Analytica

O Facebook vai ter de de pagar uma multa de cerca de 5 mil milhões de dólares (4,43 milhões de euros) à Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos, no âmbito do caso Cambridge Analytica.

Segundo o Washington Post, a medida foi aprovada com três votos a favor dos membros indicados pelo partido republicano, contra dois dos nomeados pelo partido democrata para esta entidade reguladora.

A investigação ao caso foi desencadeada pela informação revelada em março de 2018, segundo a qual a consultora britânica Cambridge Analytica utilizou uma aplicação para recolher dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook sem consentimento e com fins políticos.

A empresa serviu-se de dados do Facebook para elaborar perfis psicológicos de votantes, que veio alegadamente a vender à campanha do agora Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as eleições de 2016.

Esta é a maior sanção alguma vez aplicada pelo organismo regulador a uma empresa tecnológica, mais de 200 vezes superior ao último registo mais elevado, quando a Google foi multada, em agosto de 2012, em 22,5 milhões de dólares.