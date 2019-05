"O drama dos migrantes e refugiados é uma preocupação humana"

A Caritas Internacional é uma das das instituições sociais que mais atuam no apoio aos refugiados e migrantes.

Luis António Tagle, cardeal-arcebispo de Manila e presidente da instituição entende que, "do ponto de vista da Igreja, o drama dos migrantes e refugiados não é apenas um problema político ou ideológico, é uma preocupação humana, porque são pessoas. Não é um problema, é uma preocupação".

O cardeal alerta para o risco de se "alimentar o tráfico humano, a escravatura e a prostituição" se não houver "capacidade de acolher e combater as causas, as raízes dos problemas que fazem as pessoas ir-se embora".

Assim, "elas fogem da desumanização e nós não conseguimos evitar a continuação da desumanização".