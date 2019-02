Relatório da auditoria à CGD deverá ser divulgado ainda hoje no site do Parlamento

Dentro de algumas horas o Parlamento deverá divulgar publicamente a auditoria à Caixa Geral de Depósitos, que foi entregue esta sexta-feira à tarde pelo presidente do banco à Comissão de Orçamento e Finanças.

Os coordenadores da Comissão estão reunidos com os grupos parlamentares para analisarem o documento. Caso concluam que não fere o sigilo bancário, será divulgado ainda hoje no site do Parlamento.

A decisão foi anunciada pela presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Teresa Leal Coelho.