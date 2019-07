PS tem pelo menos 9 propostas de alteração ao relatório final da comissão de inquérito à CGD

A SIC teve acesso ao documento onde os deputados do Partido Socialista propõem alterar algumas das alíneas do documento redigido pelo deputado do CDS, João Almeida.

Entre elas fazem parte a inclusão dos nomes de antigos administradores da Caixa: Celeste Cardona, Norberto Rosa e Vítor Fernandes. Entendem os socialistas que estes também tiveram intervenção direta nos créditos mais problemáticos que fizeram com que o banco público tivesse perdas de mais de 1.200 milhões de euros.

A versão final do relatório com as propostas de alteração de todos os partidos vai ver ser votada esta quarta-feira no Parlamento.