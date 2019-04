Programa Alimentar só tem um quinto da verba necessária para 1,7 milhões de pessoas em Moçambique

O coordenador de emergência do Programa Alimentar Mundial (PAM) alertou hoje que 1,7 milhões de moçambicanos afetadas pelo ciclone Idai vão precisar de alimentos nos próximos meses, contando aquela organização com apenas um quinto das verbas necessárias para tal.

"Nós precisamos de 130 milhões de dólares (115 milhões de euros) nos próximos três meses para alimentar 1,7 milhões de pessoas que foram afetadas e só estamos financiados a 20%", disse Pedro Matos, coordenador de emergência do PAM, em declarações à agência Lusa.

Um mês depois da passagem devastadora do ciclone Idai por Moçambique, o PAM já levou apoio a um milhão de pessoas nas províncias de Sofala, Manica, Tete and Zambezia, distribuindo 400 toneladas de alimentos por dia.

A ajuda de emergência ao Idai representa cerca de 5% do orçamento do PAM, organização que trabalha em 84 paises e alimenta 94 milhões de pessoas por dia.

Contudo, "o dinheiro não está a chegar", segundo o responsável do programa das Nações Unidas, indicando que o PAM só recebeu ainda 27 dos 130 milhões de dólares de que precisa para alimentar a população, lamentou o responsável.

O PAM foi criado em 1961 e é financiado integralmente por contribuições de estados e indivíduos.

"Todos os anos começamos do zero e cada vez que aparece uma emergência temos de ir à procura de dinheiro", explica Pedro Matos, sublinhando que o PAM gere um orçamento anual de 7.000 milhões de dólares (6.200 milhões de euros) para múltiplas emergências: "num mundo que tem a Síria, o Iémen, o norte da Nigéria e o Sudão do Sul, o dinheiro não estica", disse.