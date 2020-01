Bombeiros que apoiaram as vítimas do Ciclone Idai ainda não receberam ajudas de custo.

Os Bombeiros que estiveram em Moçambique, em regime de voluntariado, nas ações de resgate e apoio às vítimas do Ciclone Idai ainda não receberam as ajudas de custo, no valor de 35 mil euros, por parte do Governo.

A Proteção Civil diz que está à espera de autorização para proceder ao pagamento.