A União Europeia (UE) entregou esta segunda-feira 90 casas a famílias vítimas do ciclone Idai, no distrito do Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique.

"Hoje [segunda-feira], testemunhamos a entrega de 90 casas Tipo 1 evolutivas, construídas com base no financiamento dos parceiros, através do Mecanismo de Recuperação para Moçambique", afirmou Osvaldo Machatine, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

Machatine falava após a cerimónia de entrega dos imóveis, no centro de reassentamento de Mutua, distrito de Dondo.

Construções dotadas de capacidade de resiliência

O governante avançou que a construção das casas resulta de uma contribuição financeira de 34,3 milhões de euros da UE para o mecanismo de recuperação. A iniciativa está a ser implementada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O ministro assinalou que as construções estão dotadas de capacidade de resiliência, tendo em conta a propensão da região a desastres naturais, principalmente cheias e ciclones.

Ainda no âmbito da reconstrução das infraestruturas destruídas pelo ciclone Idai, a comunidade de Mutua recebeu novas instalações da Escola Secundária Samora Moisés Machel, que haviam sido destruídas pelo ciclone.

Os danos no estabelecimento de ensino afetaram mais de 5.900 alunos.

"O resultado desta intervenção é bastante significativo para o desenvolvimento educacional para os alunos e demais utentes", declarou Osvaldo Machatine.

União Europeia com "total disponibilidade para apoiar Moçambique"

O embaixador da UE em Moçambique, António Gaspar, observou que ainda prevalecem enormes desafios em termos de infraestruturas, na sequência da destruição provocada pelo ciclone Idai.

"A União Europeia manifesta a sua total disponibilidade para apoiar Moçambique em várias outras áreas de intervenção urgente, com vista à recuperação económica e criação de desenvolvimento", declarou Gaspar.

Em março de 2019, o impacto do ciclone Idai e as inundações que se seguiram resultaram em cerca de 1,85 milhão de pessoas necessitadas de ajuda humanitária e de proteção nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Inhambane.

