Como as alterações climáticas estão a afetar a África

Na semana que antecede o início da Cimeira COP26, as organizações ambientais continuam a apelar aos líderes mundiais para que se esforcem mais para lidar com os efeitos das alterações climáticas.

No Quénia, milhares de pessoas foram obrigadas a sair das suas casas e locais de trabalho, algumas já foram forçadas a migrar para cidades vizinhas devido à situação de inundações em todos os oito lagos no Vale do Rift, no Quênia, nos quais os especialistas notam não ter sido testemunhado nos últimos 50 anos .

São algumas das razões que apontam, mas não se limitam, a um aumento sem precedentes nas chuvas anuais na última década, amplamente atribuído às alterações climáticas, pressão sobre a terra e assoreamento.

Alguns dos lagos quase duplicaram de tamanho, submergindo casas, escolas, clínicas, pastagens, empresas, quintas e igrejas.

