O prémio Gulbenkian para a Humanidade é entregue esta terça-feira à Aliança Global de Cidades para a Energia e o Clima.

A organização composta por 10.000 cidades e governos locais de 140 países vai receber um milhão de euros para financiar vários projetos na África Subariana.

Entre eles o fornecimento de água potável em cinco cidades do Senegal e o desenvolvimento de soluções de eficiência energética numa outra cidade nos Camarões.

A entrega do prémio acontece em Glasgow, durante a COP 26.

SEGUNDA EDIÇÃO DO PRÉMIO QUE DISTINGUIU GRETA THUNBERG EM 2020

No valor de 1 milhão de euros, o prémio foi instituído pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2020 com o propósito de distinguir pessoas, grupos de pessoas ou organizações de todo o mundo que se têm evidenciado no combate à crise climática e cujas contribuições se destacam pela originalidade, inovação e impacto.

A primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade distinguiu a ativista ambiental Greta Thunberg, que decidiu distribuir o montante por vários projetos ambientais e humanitários.

