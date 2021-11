COP 26: Índia força alteração final sobre o uso do carvão mas compromete-se a reduzir a utilização

O pacto climático de Glasgow foi aprovado, contudo, com uma alteração de última hora, visto que a Índia forçou uma alteração final sobre o uso do carvão, embora se tenha comprometido a reduzir a sua utilização.

"É simplesmente impossível parar a utilização do carvão para produção de energia e, se o fizessem, a Índia parava."

Esta é a explicação vinda de um dos países mais poluentes do mundo: o terceiro país em termos de emissões.

Perto do final da Cimeira do Clima das Nações Unidas, o ministro do Ambiente indiano pediu para mudar a formulação de um parágrafo.

Em causa está a substituição de "fim progressivo" por "redução progressiva".

Os níveis de poluição atmosférica na Índia são tão preocupantes que obrigam a medidas extremas.

Na capital, as escolas vão fechar uma semana a partir já de segunda-feira e praticamente todas as obras em curso vão parar.

As autoridades equacionam mesmo um confinamento total.

Ficou acordado em Glasgow que a Índia vai reduzir a utilização de carvão, mas eliminá-lo está fora de questão.

A Índia apresentou um conjunto de metas consideradas pouco ambiciosas, tal como a da neutralidade climática apenas em 2070 ou a da incorporação de mais energias renováveis até 2030.

