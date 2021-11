Presidente da COP 26 quer explicações da Índia e da China sobre alteração de última hora

O presidente da Cimeira do Clima (COP 26), que se realizou em Glasgow, diz que a Índia e também a China devem explicar porque insistiram em retirar o fim do uso do carvão do acordo. Apesar da cedência, cerca de 200 nações assinaram um pacto feito de fracassos, mas também algumas vitórias.

Foi à última hora que a Índia e a China pressionaram para que o acordo fosse alterado. Onde estava escrito que os países deviam deixar de usar o carvão como fonte de energia passaria a estar que as nações vão diminuir o seu uso.

Sendo o carvão uma das fontes mais poluentes, a exigência caiu mal, mas para não deixar morrer a cimeira, o pacto foi assinado por quase 200 nações.

O acordo mantém o cumprimento da meta de limitar o aquecimento global a 1,5ºC, exige também a redução global das emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, embora não diga quanto e com que rapidez cada nação o deve fazer.

Os países mais vulneráveis também pediam um fundo para perdas e danos para enfrentar furacões, inundações e secas prolongadas. Mas a União e Europeia e Estados Unidos bloquearam essa proposta.

Esta é, ainda assim, a primeira vez que uma convenção do clima reconhece explicitamente a necessidade de transição de combustíveis fósseis para renováveis.

SAIBA MAIS