O Governo francês confirmou esta sexta-feira a existência de dois casos confirmados de coronavírus em França. Um dos infetados foi internado em Paris e o outro em Bordéus. Ambos estiveram recentemente na cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu o surto.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa pela ministra da Saúde de França, Agnès Buzyn, que referiu ainda ser provável a existência de outros casos no país.

Estes são os primeiros casos confirmados em território europeu.

QUASE 900 CASOS CONFIRMADOS

O número de mortos na China subiu hoje para 26 e o de casos confirmados aumentou para 897, revelou a Comissão Nacional de Saúde. De acordo com as autoridades chinesas, há também mais de 1.200 casos suspeitos.

O novo vírus, que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019. Além da China, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas - Wuhan, a as vizinhas Huanggang e Ezhou.

Num esforço sem precedentes para tentar travar a propagação, cancelaram também as comemorações do Ano Novo chinês em várias localidades, incluindo a capital, Pequim.

PORTUGAL SEM CASOS SUSPEITOS MAS COM DISPOSITIVO REFORÇADO

Em Portugal, e Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou a ativação dos dispositivos de saúde pública de prevenção, enquanto o Centro Europeu de Controlo de Doenças elevou para 'moderado' o risco de contágio na União Europeia (UE), continuando a monitorizar a situação e a realizar avaliações rápidas de risco.

Isto apesar do coronavírus não ter chegado a Portugal, como garantiu na quinta-feira a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista à SIC Notícias.

