Portugueses que estão em Wuhan deverão começar a regressar na sexta-feira

Os portugueses integram a lista de cidadãos europeus que pretendem sair de Wuhan, a cidade chinesa que está de quarentena, fechada ao mundo. Deverão, por isso, ser repatriados nos aviões fretados pela União Europeia. Segundo o jornal Público, serão transportados no segundo voo previsto para sexta-feira.

A informação não é confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem gerido as negociações com as autoridades chinesesas e europeias e mantido algum silêncio.

No terreno, os portugueses, apesar do contacto diário com a embaixada portuguesa em Pequim, ainda não têm informações sobre a data de regresso a casa.

O comunicado que lhes foi enviado, já esta quarta-feira, garante que Portugal:

1- " Aplicará o plano que se revelar mais rápido e eficaz na resolução do problema"

E informa que as autoridades chinesas e a OMS advertem:

2-" (...)que as operações de evacuação são (...)uma hipótese de risco acrescido para os evacuados já que entrarão em contacto com muitas pessoas, algumas anteriormente expostas ao coronavírus".

Explica, ainda que é função desta representação:

3-" informar e apoiar os compatriotas na decisão de sair ou ficar".

Em Portugal ainda não foi registado nenhum caso positivo de infecção pelo coronavírus e a ministra da Saúde garante que estão a ser cumpridos todos os protocolos internacionais indicados para a situação.

Atento à evolução desta crise internacional, o Presidente da República sublinha que o Executivo está a agir.

Os portugueses residentes em Wuhan ou de passagem pela cidade continuam a cumprir as recomendações das autoridades de saúde e da embaixada portuguesa em Pequim e nenhum está infetado pelo coranavírus.

Aguardam pela ordem de partida.

