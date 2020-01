"Está tudo preparado para a missão", garante o comandante do voo que vai repatriar europeus

O comandante Antonios Efthymiou, da companhia Hi Fly, disse hoje que está tudo preparado para dar início à missão de repatriamento de cidadãos europeus desde Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o coronavírus, salientando que foram tomadas todas as precauções.

"Está tudo preparado para a missão. Estamos prontos para ir e trazer as pessoas, portugueses incluídos", disse o comandante da companhia aérea portuguesa Hi Fly aos jornalistas no aeroporto de Beja.

Antonios Efthymiou explicou que o voo parte hoje para Paris, França, e na sexta-feira viaja para Hanói, no Vietname, e depois seguirá para a China.

"Depois disso, o avião ou volta para aqui [Notes:Beja] ou faz outra missão, depende", disse.

O comandante da Hi Fly indicou que deverão ser repatriadas 350 pessoas, incluindo 17 cidadãos portugueses.