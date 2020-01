Acelerar produção de vacinas para o coronavírus é prioridade para a OMS

A Organização Mundial de Saúde decretou esta quinta-feira o surto de coronavírus como uma emergência de saúde pública internacional. O secretário-geral da OMS considera que só com a união de todos países o vírus pode ser eliminado.

212 MORTOS E MAIS DE 8 MIL INFETADOS

O surto do coronavírus na China infetou no país quase 8 mil pessoas e matou 212, de acordo com o mais recente balanço, divulgado esta quinta-feira pelas autoridades chinesas

Outros 82 casos de infeção foram reportados por 18 países da Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte e Oceânia, sete dos quais assintomáticos.

O surto foi detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Veja também: