A operação que vai trazer 17 portugueses de Wuhan

O avião que vai trazer europeus da China já está em Wuhan. A aeronave esteve retida algumas horas em Hanói, no Vietname, mas aterrou pouco depois da hora prevista na cidade origem do surto do coronavírus por volta das 17h30 deste sábado.

A missão tem como objetivo repatriar 350 cidadãos europeus, 17 portugueses, de Wuhan para Marselha. A bordo, está uma equipa de médicos de saúde pública e da Direção-Geral da Saúde para avaliar e rastrear os passageiros.

Os 17 passageiros portugueses serão recebidos por um avião da Força Aérea para os trazer para Lisboa.

A DGS vai propor uma quarentena de 14 dias aos cidadãos nacionais, durante o tempo de incubação do vírus. Poderá ser feita em casa ou numa de duas instalações que o Ministério da Saúde já disponibilizou: O hospital Pulido Valente, em Lisboa, ou o Hospital Militar do Porto.

A quarentena tem de ser voluntária, a lei portuguesa só permite internamento obrigatório em casos de doença mental, ao contrário do que acontece noutros países, como França ou Espanha.

