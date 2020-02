Avião que vai buscar europeus a Wuhan sem autorização para seguir para a China

Vietname suspende todas as ligações aéreas com a China

O Vietname é o último dos vários países que já suspendeu todas as ligações aéreas com a China.,

O problema é que, em Hanói, está, agora, o avião da Hi Fly, fretado pela UE para retirar os cidadãos europeus, incluindo os portugueses de Wuhan, a capital da província no centro da China onde surgiu o coronavírus.

Isto depois de, na última paragem em França, o avião ter ficado várias horas retidos em Paris, novamente sem autorização para seguir viagem. Partiu já depois das 23h00 rumo a Hanói, onde já está, novamente à espera de luz verde para seguir viagem.

Governo Francês lidera negociações

Apo que a SIC conseguiu apurar a diplomacia do Eliseu está, neste momento a liderar as negociações com o regime de Pequim para o que o avião chegue finalmente ao destino e consiga repatriar os cidadãos europeus residentes em Wuhan