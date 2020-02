Caso suspeito de coronavírus no Hospital S. João do Porto dá negativo

Caso suspeito de coronavírus no Porto não se confirmou

Deram negativo as análises ao homem que está internado no Hospital de São João, no Porto.

As amostras para análise foram analisadas pelo Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa e os resultados conhecidos a meio da manhã deste sábado deram negativos.

O empresário italiano regressou da China no dia 22 janeiro e estava de visita a uma fábrica de Felgueiras, quando revelou sintomas de coronavírus, mas afinal não está infetado.

2.º caso suspeito em Portugal, nenhum positivo

Este é o segundo caso suspeito detetado em Portugal, depois de, no passado sábado, um paciente ter estado internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O caso foi no dia seguinte avaliado como negativo.

O período de incubação do vírus é de 14 dias e o homem regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teria contactado uma pessoa supostamente infetada pelo 2019-nCoV (Coronavírus).

Com este resultado negativo, Portugal mantinha-se, até meio da manhã de hoje, sem registo oficial de qualquer pessoa infetada por coronavírus.

Isto porque uma primeira suspeita, envolvendo um homem regressado da China em 25 de janeiro e observado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, foi afastada no dia seguinte, também após realização de exames.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional por causa do surto do novo coronavírus, que já provocou 259 mortos na China, que supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, assegurou que os hospitais de Portugal estão preparados para lidar com uma eventual epidemia e que a situação está a ser tratada de forma "tranquila, mas rigorosa".

Os sintomas associados à infeção causada pelo novo coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

A DGS pediu a quem regresse de Wuhan ou de outras regiões afetadas na China e que apresente febre, tosse ou dificuldades respiratórias que contacte o SNS24 -- 808 24 24 24.

Numa orientação divulgada na quinta-feira à noite, a DGS informou que os casos suspeitos de coronavírus detetados em Portugal devem ser colocados numa área de isolamento e os profissionais que os detetem devem usar equipamentos de proteção individual.

Portugal aumenta nível de prontidão

A Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta sexta-feira que o rastreio de quem chega a Portugal não é eficaz se for feito à entrada e deve, por isso, ser feito à saída, na China.

Portugal tem agora o mesmo plano de contenção que todos os países do mundo.

