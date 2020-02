Caso suspeito de coronavírus no Porto deu negativo

Caso suspeito de coronavírus no Porto não se confirmou

Deram negativo as análises ao homem que está internado no Hospital de São João, no Porto.

As amostras para análise foram analisadas pelo Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa e os resultados conhecidos a meio da manhã deste sábado deram negativos.

O empresário italiano regressou da China no dia 22 janeiro e estava de visita a uma fábrica de Felgueiras, quando revelou sintomas de coronavírus, mas afinal não está infetado.

2.º caso suspeito em Portugal, nenhum positivo

Este é o segundo caso suspeito detetado em Portugal, depois de, no passado sábado, um paciente ter estado internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O caso foi no dia seguinte avaliado como negativo.

Portugal aumenta nível de prontidão

A Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta sexta-feira que o rastreio de quem chega a Portugal não é eficaz se for feito à entrada e deve, por isso, ser feito à saída, na China.

Portugal tem agora o mesmo plano de contenção que todos os países do mundo.

