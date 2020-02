O momento da aterragem do C-130 que trouxe portugueses de Wuhan

O avião da Força Aérea portuguesa que repatriou cidadãos portugueses da cidade chinesa de Wuhan aterrou este domingo pelas 20h24 em Figo Maduro, Lisboa.

Os portugueses vão ser sujeitos a análises e exames e poderão optar por ficar em quarentena, alguns já assim o decidiram, ou regressar a casa.

A quarentena pode ser feita no hospital Pulido Valente, em Lisboa, ou no Hospital Militar do Porto.